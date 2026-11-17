El Gobierno amplió el alcance del Programa Extraordinario de Protección y Equidad II mediante el Decreto Supremo 5768, promulgado el 16 de noviembre de 2026.

Una de las principales modificaciones es la incorporación de madres, padres o titulares de cobro de niñas y niños inscritos en el Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy, siempre que el registro se haya realizado entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

La medida también actualiza las condiciones para otros sectores de la población, como personas con discapacidad y familias con estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio.

El beneficio mantiene una transferencia de Bs 250 cada dos meses, hasta alcanzar un máximo acumulado de Bs 750 por beneficiario.

¿Quiénes pueden recibir el Bono PEPE II?

El decreto establece seis grupos de beneficiarios:

1. Mujeres gestantes: incluidas las menores de edad representadas por un titular de pago acreditado. También se incorpora a madres, padres o titulares de cobro de niños inscritos en el Bono Juana Azurduy dentro del periodo establecido.

2. Personas con discapacidad visual: quienes reciben el Bono Anual de Indigencia al 30 de septiembre de 2026. Los menores pueden acceder mediante un tutor.

3. Personas con discapacidad grave o muy grave: deben estar registradas en el SIPRUNPCD hasta el 30 de septiembre de 2026.

4. Adultos mayores: personas que reciben la Renta Dignidad y cumplen las condiciones de exclusión establecidas para quienes perciben jubilaciones o pensiones.

5. Padres, madres o tutores de estudiantes: de hasta 18 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2026, inscritos en unidades educativas fiscales y de convenio, o centros de educación especial fiscales y de convenio, con matrícula efectiva al 30 de junio de 2026.

6. Niñas, niños y adolescentes: que viven en centros de acogimiento y centros penitenciarios, cuyo cobro estará a cargo de personas legalmente habilitadas.

El Decreto Supremo 5768 también establece condiciones importantes:

Tener una cédula de identidad vigente emitida por el SEGIP.

Cumplir las fechas de registro y los requisitos correspondientes a cada grupo.

No percibir las rentas, pensiones o aportes excluyentes establecidos en el artículo 5 del Decreto Supremo 5713, modificado por el nuevo decreto.

Entre las exclusiones figuran personas que perciben rentas del Sistema de Reparto, pensiones de jubilación o pensiones de riesgos previsionales, así como determinados asegurados dependientes, consultores y cooperativistas mineros con aportes registrados en los periodos señalados por la norma.

La disposición final primera del Decreto Supremo 5768 establece que la información remitida dentro de los plazos previstos será considerada para efectuar el pago correspondiente a noviembre de 2026.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene un plazo de cinco días hábiles, desde la publicación del decreto, para aprobar un nuevo reglamento del programa.