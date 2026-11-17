La Policía Boliviana mantiene la búsqueda de la exfiscal Delmy Guzmán, investigada dentro del denominado caso maletas, y presume que todavía se encontraría en Santa Cruz. el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, anunció que realizarán los operativos necesarios para cumplir el mandamiento de aprehensión emitido en su contra.

Al ser consultado sobre las acciones que se desarrollan para dar con su paradero, coronel Fernández aseguró que se ejecutarán todos los procedimientos necesarios para concretar su captura.

“Todos los operativos y acciones necesarias que tenga que realizar la Policía Boliviana para proceder a dar cumplimiento al mandamiento de aprehensión de la exfiscal se la van a realizar”, aseguró coronel Fernández.

Respecto a la posibilidad de que Guzmán permanezca en Santa Cruz, la autoridad policial indicó que esa es la presunción que manejan actualmente. “Presumimos que todavía continúa”, afirmó.

Por su parte, desde la Fiscalía de Sustancias Controladas señalaron que la ejecución del mandamiento de aprehensión ya corresponde a la Policía, por lo que aseguraron que actuarán una vez que reciban la disposición correspondiente.

“Una vez que ponen en conocimiento el respectivo mandamiento, nosotros lo que vamos hacer es ejecutarlo”, contestó la autoridad consultada.

El pasado 11 de noviembre, el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, confirmó que existía una orden de aprehensión contra Delmy Guzmán, debido a que no se presentó ante las autoridades dentro de la investigación que se sigue en su contra por el caso maletas.

En esa oportunidad, López explicó que el mandamiento fue emitido precisamente por su incomparecencia y advirtió que esta situación representa un agravamiento de su situación jurídica.

“Cuando te libran un mandamiento de aprehensión, tienes que, por lógica o consecuencia, considerar que tu situación está agravada. De no haber sido así, obviamente tendrías la posibilidad de presentarte y dar tu declaración y retornar a tu casa tranquila”, manifestó el fiscal departamental.