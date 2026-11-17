La sala de Emergencias del Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz enfrenta un colapso permanente por la falta de espacio y personal. Los pacientes son atendidos en los pasillos, mientras los profesionales de salud advierten sobre los riesgos que representa esta situación.

El médico Oliver Arancibia señaló que la saturación de este servicio se registra desde hace tiempo y que las autoridades nacionales y departamentales ya fueron alertadas sobre el problema.

“Hace ya bastante tiempo que nosotros venimos advirtiendo a las autoridades nacionales y departamentales de esta situación. El riesgo permanente que corren no solo los pacientes, sino también ahora los profesionales”, manifestó.

Durante un recorrido por el área de Emergencias, se evidenció que varios pacientes permanecen en los pasillos debido a que las áreas destinadas a la atención de casos críticos están ocupadas.

“Este es un pasillo donde normalmente el paciente llega de la calle y aquí se organiza para poder meterlo en alguna de las áreas críticas, pero las áreas críticas están colapsadas y tenemos que dejarlo en pasillo”, explicó.

El médico precisó que Emergencias tiene capacidad para atender a 35 pacientes; sin embargo, actualmente recibe entre 50 y 60 personas. Además, aseguró que esta situación se repite diariamente.

Respecto a la respuesta de las autoridades, el médico afirmó que no recibieron una solución hasta ahora y pidió mayor atención de las instancias responsables para resolver las deficiencias de infraestructura y personal.