Una encomienda procedente de Miami, Estados Unidos, encendió las alertas en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, luego de que agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) detectaran varias cajas de cartón que presuntamente contenían mercurio líquido.

El hallazgo se produjo durante la noche, en el sector de bodegas, donde los efectivos policiales identificaron al menos 12 cajas que habrían llegado al país bajo la modalidad de encomienda. El contenido sospechoso motivó la intervención de las autoridades y la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del ingreso de este material a territorio boliviano.

Tras el descubrimiento, el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y de otras instancias policiales. Posteriormente, las actuaciones fueron derivadas al municipio de Warnes, donde se busca establecer de dónde provino exactamente el cargamento, cuál era su destino y quiénes estarían detrás de su envío.

Uno de los aspectos que llama la atención de los investigadores es que, según los datos preliminares, la encomienda no tendría un destinatario identificado. Hasta el momento, tampoco se conoce a quién debía entregarse la carga ni bajo qué condiciones fue registrada para ingresar a Bolivia.

La investigación también busca determinar si las cajas contaban con la documentación y las autorizaciones correspondientes para el traslado e ingreso de una sustancia como el mercurio, además de establecer si el cargamento cumplió con los controles exigidos por las autoridades.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes brinden un informe oficial sobre el hallazgo y los resultados de las primeras actuaciones investigativas.