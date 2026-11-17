Un vehículo cero kilómetros cayó aproximadamente 20 metros cuando era introducido al campo ferial Chuquiago Marka, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con los primeros datos, el motorizado era trasladado mediante una grúa hacia el interior del recinto ferial cuando ocurrió el accidente.

Como consecuencia de la caída, el conductor quedó herido. Se aguarda conocer mayores detalles sobre las circunstancias del hecho y el estado de salud del afectado.