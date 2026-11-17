Momentos de tensión se vivieron este martes en Cochabamba, luego de que efectivos policiales hiciera uso de agentes químicos con el fin de frenar una marcha de sectores sociales afines al evismo que pretendía avanzar hacia el centro de la ciudad.

La movilización se concentró en inmediaciones de la avenida Petrolera, donde un contingente numeroso de policías y efectivos militares, equipado con material antidisturbios, fue desplegado para contener a los manifestantes e impedir que continuaran su recorrido.

Según los dirigentes evistas, la protesta tiene como objetivo expresar su respaldo al magisterio y rechazar la iniciativa del Gobierno de descentralizar la educación.

La intervención policial provocó momentos de tensión en el sector, mientras los movilizados intentaban continuar con su recorrido.

La situación permanece en desarrollo y se espera conocer nuevos detalles sobre posibles enfrentamientos, personas afectadas y el desarrollo de la movilización.