El epicentro fue localizado a 22 kilómetros al nor-noroeste de San Pablo de Lípez. Por la profundidad del evento, es poco probable que la población lo haya sentido o que provoque daños en la superficie.
17/11/2026 11:48
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Un sismo de magnitud 4.1 M se registró este martes 17 de noviembre en la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, a una profundidad de 219,6 kilómetros. Debido a la profundidad del evento, es poco probable que haya sido sentido o que provoque daños en la superficie.
De acuerdo con el reporte de la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:00:19, hora local, y fue identificado como un sismo intermedio.
El epicentro fue localizado en las coordenadas -21.518 de latitud y -66.734 de longitud, dentro de la provincia Sud Lípez.
¿Dónde se registró el sismo?
Según el informe del Observatorio San Calixto, el evento sísmico tuvo las siguientes distancias epicentrales:
A 22 kilómetros al nor-noroeste de San Pablo de Lípez.
A 32 kilómetros al nor-noreste de San Antonio de Lípez.
A 58 kilómetros al este-sureste de Culpina K.
En sus observaciones, el Observatorio San Calixto señaló que, debido a que el movimiento se produjo a una profundidad superior a los 100 kilómetros, es poco probable que sea percibido por la población o que cause daños en la superficie.
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