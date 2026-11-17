Un sismo de magnitud 4.1 M se registró este martes 17 de noviembre en la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, a una profundidad de 219,6 kilómetros. Debido a la profundidad del evento, es poco probable que haya sido sentido o que provoque daños en la superficie.

De acuerdo con el reporte de la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:00:19, hora local, y fue identificado como un sismo intermedio.

El epicentro fue localizado en las coordenadas -21.518 de latitud y -66.734 de longitud, dentro de la provincia Sud Lípez.

¿Dónde se registró el sismo?

Según el informe del Observatorio San Calixto, el evento sísmico tuvo las siguientes distancias epicentrales:

A 22 kilómetros al nor-noroeste de San Pablo de Lípez.

A 32 kilómetros al nor-noreste de San Antonio de Lípez.

A 58 kilómetros al este-sureste de Culpina K.

Reporte del sismo del Observatorio San Calixto

En sus observaciones, el Observatorio San Calixto señaló que, debido a que el movimiento se produjo a una profundidad superior a los 100 kilómetros, es poco probable que sea percibido por la población o que cause daños en la superficie.