El precio del pan de batalla en Oruro podría subir de Bs 0,80 a Bs 1 la unidad a partir de la próxima semana. La medida fue anunciada por la Federación Departamental de Panificadores Artesanales de Oruro (Fedepanor), que todavía no definió una fecha exacta para aplicar el nuevo costo y se encuentra en una etapa de socialización con la población.

El presidente de Fedepanor, Rogelio Yave, informó que la decisión fue asumida durante un ampliado departamental, en el que el sector determinó sumarse a la nivelación planteada por su confederación, estableciendo un precio transitorio de Bs 1 por unidad.

“Aquí en Oruro, se realizado un ampliado departamental, también se ha determinado sumarnos a lo que indica nuestra confederación de nivelarnos el precio del pan a un boliviano transitorio. A la cual nosotros también estamos prestos de poder trabajarlo esto, estamos en este momento de socializarlo y no tenemos fecha. Puede ser este lunes o el siguiente lunes que ya estemos saliendo con ese precio”, señaló Yave.

La dirigencia explicó que antes de aplicar el incremento busca informar a la ciudadanía sobre las razones de la nivelación, con el propósito de evitar que la medida sea asumida como una decisión repentina.

“Estamos en esta etapa de socializar para que la población no diga que nosotros en la noche a la mañana hemos salido con el precio”, agregó el dirigente.

Respecto a los motivos que impulsan el ajuste, Yave mencionó que los costos de producción continúan afectando al sector, principalmente por el incremento de los insumos y de los servicios básicos, como la energía eléctrica y el agua.

“Los insumos, la harina, sí, todo ya ha ido subiendo, aunque ha bajado. Pero también los servicios, básicos, la luz, el agua, todo eso ya se nos ha ido incrementando nuestras facturas y nosotros hemos señalado la categoría semi industrial. Entonces ha habido ya la subida de los insumos”, concluyó.