La ministra de Salud, Marcela Flores, afirmó que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) es una entidad descentralizada y cuenta con autonomía de gestión. La autoridad hizo esta declaración al ser consultada sobre los audios que involucran a los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, quienes presuntamente reclamaron cargos a Mery Daniela Quiroga, entonces directora de la institución.

Las grabaciones, que circulan en redes sociales, generaron cuestionamientos por una presunta solicitud de espacios laborales y posibles intervenciones en asuntos relacionados con la entidad.

Al respecto, Flores explicó que, por su condición de institución descentralizada, Aisem tiene independencia en diferentes ámbitos de su administración.

"Una entidad descentralizada, eso quiere decir, de acuerdo a la Constitución, es una entidad que tiene autonomía de gestión en la parte administrativa, en la parte financiera, en su gestión y también en la parte jurídica o legal", manifestó.

Sobre las denuncias que surgieron a raíz de los audios, la ministra pidió que sean presentadas formalmente ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes.

"Yo lo que podría hacer es instar a todas las personas que tengan cualquier tipo de denuncia a que la puedan presentar en las instancias que corresponden, toda vez que hay órganos del Estado que son los encargados de hacer las investigaciones en este tipo de denuncias", sostuvo.

Flores no emitió una valoración sobre el contenido de las grabaciones y señaló que las posibles denuncias deben ser atendidas por los organismos del Estado encargados de investigar estos hechos.