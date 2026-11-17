La diputada de Alianza Libre, Cecilia Vargas, pidió investigar a todos los involucrados en las presuntas irregularidades de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), tras la difusión de un audio en el que se escucha una conversación entre la diputada oficialista Claudia Bilbao y la entonces directora de esa institución, Mary Quiroga, por supuestas modificaciones en una lista de contrataciones.

La grabación fue reconocida como real por la propia Bilbao, quien, sin embargo, aseguró que habría sido manipulada. La parlamentaria sostuvo que su reclamo estaba relacionado con denuncias de corrupción en la institución y la permanencia de funcionarios vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS), y no con una exigencia de puestos de trabajo.

Consultada sobre el contenido del audio y la posibilidad de que se trate de una sugerencia o una imposición para contratar personal, Vargas señaló que primero se debe verificar la autenticidad e integridad de la grabación.

"Primero hay que establecer si es o no real y si ha sido o no manipulado en su totalidad o parcialmente", manifestó.

La legisladora consideró que el caso debe analizarse más allá de la conversación difundida y apuntó a problemas estructurales relacionados con la falta de institucionalidad, la designación de autoridades y la ausencia de concursos de méritos para ocupar cargos públicos.

A su juicio, estas prácticas no permiten garantizar que los funcionarios sean seleccionados por su capacidad y trayectoria. También cuestionó que las entidades descentralizadas se conviertan en espacios de disputa por cargos y recursos públicos.

Pide investigar a todos los implicados

Vargas insistió en que la investigación no debe concentrarse únicamente en las personas que aparecen en el audio, sino alcanzar a todos quienes tuvieron algún tipo de vínculo con Aisem.

"En el caso específico de Aisem se tienen que investigar a todos, a todos los que se han vinculado de una u otra manera a esta institución que maneja muchísimo dinero", afirmó.

La diputada recordó que anteriormente presentó una denuncia relacionada con presuntos cobros irregulares a funcionarios para mantener sus puestos de trabajo en esa entidad. En ese contexto, señaló que el presupuesto anual de Aisem habría alcanzado los 300 millones de bolivianos en los últimos años y que sus responsabilidades incluyen proyectos de infraestructura y equipamiento médico.

Sobre la posibilidad de que el audio revele un caso de uso indebido de influencias o tráfico de influencias, Vargas sostuvo que esas figuras tendrían que ser consideradas si se confirma el contenido de la grabación y se establecen responsabilidades.

"En el caso hipotético que planteas, tendríamos que plantear esas dos figuras, pero reitero, es un tema de que se tiene que investigar a todos", indicó.

Exige pronunciamiento del Gobierno

La legisladora también pidió que el Ministerio de Salud, como instancia rectora de Aisem, se pronuncie sobre las denuncias. Asimismo, consideró que el vocero presidencial y el presidente Rodrigo Paz deben asumir una posición, debido a que la dirección de esta entidad depende de una designación del Ejecutivo.

"Primero que se manifieste la primera autoridad en salud, la ministra, porque este es un área de salud, es una entidad descentralizada del Ministerio de Salud", señaló.

Vargas cuestionó que, mientras se conocen denuncias sobre presuntas irregularidades en la administración de cargos, continúen los problemas en el sistema de salud, como los reclamos de trabajadores de la Caja Nacional de Salud y las controversias relacionadas con convocatorias y procesos de residencia médica.

En ese sentido, insistió en que la institucionalidad y la transparencia deben ser prioridades para evitar que los cargos públicos respondan a intereses políticos.

La Fiscalía tiene a su cargo la investigación

Finalmente, Vargas informó que el caso se encuentra en manos del Ministerio Público y que, según la información que recibió, se estaría convocando a declarar a las personas involucradas.

La diputada aseguró que continuará con su labor de fiscalización y reiteró que no busca que se investigue solamente a determinadas personas, sino a todos quienes pudieron tener participación en los hechos denunciados.