Las mesas de trabajo para debatir la distribución de recursos bajo la Agenda 50-50 comenzarán el próximo 23 de noviembre y se extenderán hasta el 11 de diciembre. Así lo anunció el director de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), André Húmeres, luego de la reunión que sostuvieron nueve alcaldes de ciudades capitales y el alcalde de El Alto con representantes del Gobierno nacional.

El encuentro permitió alcanzar acuerdos relacionados con la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la continuidad de las obras municipales y la búsqueda de recursos adicionales para atender las necesidades financieras de las alcaldías.

“En esta importante reunión que hemos tenido el día de ayer, donde hemos logrado grandes acuerdos para el municipalismo”, señaló Húmeres en contacto con El Mañanero.

Sobre la Agenda 50-50, el representante de la AMB explicó que uno de los principales resultados fue establecer una fecha para comenzar las mesas técnicas, un espacio en el que se discutirán las propuestas de los gobiernos municipales y los mecanismos para avanzar hacia una nueva distribución de los recursos.

“Sobre la agenda 50-50, por fin ayer hemos logrado esclarecer el inicio de las mesas de trabajo, que es el pie para dar el arranque inicial al funcionamiento de la discusión de 50-50. Entonces, lo que se ha logrado el día de ayer es algo totalmente distinto, que son conquistas del sistema asociativo municipal”, manifestó.

Húmeres también destacó la participación conjunta de los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto, al considerar que esta coordinación permitió llevar una posición común ante el Gobierno.

“Es la primera vez, algo histórico, que nueve alcaldes de capital se hayan unido, más El Alto, en una lucha conjunta, entendiendo las necesidades de los gobiernos municipales. Ayer han estado todos nuestros alcaldes, y todos nuestros alcaldes bajo la misma sintonía y entendiendo que era necesario poder discutir la devolución del 12%, que era necesario poder consolidar este decreto supremo”, afirmó.

Decreto 5775 permitirá reajustar precios de construcción

Entre los anuncios realizados después de la reunión, el director de la AMB informó que el decreto supremo 5775 ya cuenta con la firma de los ministros. La norma regula y reajusta los precios de los materiales de construcción, con el objetivo de que las alcaldías puedan dar continuidad a las obras que se encuentran en ejecución y enfrentan dificultades por el incremento de costos.

“Una novedad que la voy a lanzar a través de su medio de comunicación. Ya está firmado el decreto por los ministros. Es el decreto 5775, que regula y reajusta los precios de los materiales de construcción para que nuestros alcaldes le puedan dar continuidad a las obras en ejecución”, anunció.

Según Húmeres, la documentación fue recibida durante la madrugada y será remitida a los gobiernos municipales para que conozcan el alcance del instrumento normativo y puedan avanzar con los procedimientos correspondientes.

“Así es, así es, inmediatamente ya este decreto. Se me ha remitido la información en la madrugada, hemos estado revisando justamente la documentación. Lo vamos a remitir ya a nuestros gobiernos municipales en un par de minutos más. Con esta gran noticia, porque ha sido una lucha, y usted recordará que el anterior lunes estábamos con nuestros alcaldes acá en La Paz, discutiendo la necesidad de este decreto, la importancia, y ahora tenemos ya el marco jurídico para arrancar”, sostuvo.

Más de Bs 500 millones en recursos adicionales

Otro de los compromisos mencionados por Húmeres tiene que ver con una tercera inscripción de recursos que, de acuerdo con lo conversado con el Gobierno, permitirá a las alcaldías cubrir parte de sus dificultades financieras y garantizar la continuidad de las obras.

El representante de la AMB indicó que se proyecta la inscripción de más de Bs 500 millones provenientes del IDH para los gobiernos municipales. Estos recursos servirían para atender los desfases económicos ocasionados, entre otros factores, por el incremento del precio del diésel.

“Pero no solo eso, el Gobierno ayer nos ha dicho una cosa más. Se va a hacer una tercera inscripción de recursos que va a permitir a los gobiernos municipales apalancar esos huecos financieros, producto del incremento del valor del diésel”, explicó.

En ese sentido, señaló que el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, también hizo referencia a la posibilidad de contar con recursos adicionales.

“El Gobierno ha proyectado la inscripción de esos recursos, producto del IDH de más de 500 millones de bolivianos para todos los gobiernos municipales, para que esto nos permita, a través del mecanismo jurídico, también apalancar los recursos para la continuidad de la obra. Porque de nada te sirve el instrumento jurídico si no viene acompañado de recursos”, agregó.

Devolución del 12% del IDH podría superar los $us 31 millones

Uno de los puntos que todavía debe resolverse es la devolución del 12% del IDH correspondiente a la gestión 2026. Según Húmeres, existe un compromiso del Ministerio de Economía para encontrar un mecanismo jurídico que permita anticipar esos recursos a las alcaldías, sin tener que esperar al cierre de la gestión.

El planteamiento de los alcaldes es que se pueda adelantar la devolución correspondiente a noviembre y diciembre, debido a que los municipios necesitan esos fondos para ejecutar sus presupuestos y atender sus obligaciones durante el año.

“Sí, sí, efectivamente. Es un compromiso del Ministerio de Economía. Lo que pasa es que para hacer la devolución total de la gestión 2026, tú tienes que esperar a que acabe la gestión 2026. Entonces, para que eso suceda, hay un instrumento normativo que te permita hacer la devolución”, explicó.

Sobre la solicitud presentada al Gobierno, añadió: “Los alcaldes le han pedido al Gobierno, oigan, falta que acabe noviembre y falta que acabe diciembre, y nosotros necesitamos esos recursos para ejecutarlos ahora. Permítannos ustedes hacernos una devolución anticipada de noviembre y diciembre para que se devuelva toda la gestión”.

Húmeres indicó que los equipos técnicos deberán trabajar durante esta semana para definir el mecanismo legal y dar una respuesta a las alcaldías. También señaló que se pretende establecer cómo se manejará esta devolución en 2027, para evitar que el tema vuelva a generar dificultades entre el Gobierno y los municipios.

“Si de concretarse este año se da, son más de 31 millones de dólares que se devuelven a los municipios”, afirmó.

A este tema se suma la búsqueda de acuerdos para atender las deudas que tienen algunas alcaldías con las cajas de salud, otro de los problemas que fue puesto sobre la mesa durante la reunión.

AMB plantea 14 puntos para la Agenda 50-50

Respecto a los siguientes pasos, Húmeres confirmó que las mesas técnicas comenzarán el 23 de noviembre y que, de acuerdo con la previsión del Ministerio de la Presidencia, las discusiones se extenderán hasta el 11 de diciembre.

“Sobre el 50-50 arrancamos ya este 23 de noviembre, según la previsibilidad del Ministerio de la Presidencia, hasta el 11 de diciembre, con la instalación de las mesas de trabajo”, precisó.

La AMB llegará a este proceso con una propuesta que contempla 14 puntos, respaldados por estudios financieros, socioeconómicos y anteproyectos de ley elaborados con información proporcionada por los gobiernos municipales.

“Entonces, prevemos que esto dura hasta el 11 de diciembre. Posterior a eso, nos reuniremos de nuevo con nuestros alcaldes. Y ahí yo quiero ser muy claro, la AMB cuenta con todo un estudio. Son 14 puntos que la AMB está proponiendo y que seguramente los vamos a discutir en las mesas técnicas. Ya tenemos anteproyectos de ley, tenemos análisis financieros, socioeconómicos de los gobiernos municipales, porque con nuestros alcaldes hemos estado nutriendo la información”, explicó.

Finalmente, el director de la AMB señaló que, una vez concluidas las mesas técnicas, se espera establecer un cronograma que permita avanzar hacia la aplicación de la Agenda 50-50 y contar con definiciones dentro del Presupuesto General del Estado 2027.

“Así que esperemos que lo antes posible, y ese es un compromiso del ministro de la Presidencia, que en este nuevo encuentro que vamos a tener posterior al 11 de diciembre ya tenemos que fijar un cronograma detrás, un cronograma de aplicabilidad del 50-50, porque hoy el reclamo es que en el presupuesto general del Estado 2027 ya tengamos certezas de que el 50-50 es realidad y no solamente una utopía”, concluyó Húmeres.