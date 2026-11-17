La ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores, informó que Bolivia logró reducir en un 83% los casos confirmados de sarampión, al bajar de 444 a 76 casos, como resultado de una nueva estrategia de contención y vigilancia epidemiológica. Sin embargo, advirtió que la transmisión de la enfermedad continúa activa en tres municipios: Santa Cruz de la Sierra, La Paz y El Alto.

Por lo mismo, explicó que los primeros casos autóctonos volvieron a registrarse entre abril y junio de 2025 y que, debido a la continuidad de los contagios durante 12 meses, el país restableció la transmisión endémica de sarampión.

"Hoy estamos con 12 meses continuos de casos, razón por la cual en el país se restablece la transmisión endémica de sarampión", manifestó Flores.

Flores señaló que desde noviembre de 2025 se reconstruyó la capacidad de respuesta epidemiológica y se reforzaron las acciones para controlar el brote. Entre los resultados destacó que Santa Cruz, el departamento más afectado, registró una disminución de la incidencia superior al 87%.

Tres municipios continúan bajo vigilancia

Flores indicó que, de los 45 municipios que registraron casos, 43 llevan más de tres meses sin contagios confirmados. Esto representa que el 93% de los municipios afectados ya cerró el brote epidémico.

No obstante, Santa Cruz de la Sierra, La Paz y El Alto todavía mantienen cadenas activas de transmisión y se encuentran bajo vigilancia epidemiológica durante un periodo de 60 días para verificar que no se presenten nuevos casos.

Más de 11 millones de dólares para vacunas

Flores informó que el Gobierno movilizó más de 11 millones de dólares para la adquisición de vacunas durante esta gestión, inversión que permitió avanzar en la inmunización de 24 millones de niños, adolescentes y jóvenes contra el sarampión.

Para cerrar las últimas cadenas de transmisión, la estrategia contempla cuatro pilares: bloqueo oportuno mediante la vacunación, seguimiento de contactos, control en fronteras y vigilancia epidemiológica comunitaria.

Además, anunció que se fortalecerá el trabajo coordinado con gobernaciones, alcaldías, unidades educativas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

"Con este esfuerzo de gobernaciones, alcaldías, gobierno nacional, los trabajadores, la sociedad civil en su conjunto, estamos seguros que Bolivia va a volver a ser un país libre de sarampión", afirmó Flores.