El Gobierno anunció medidas para garantizar la continuidad de 11.326 proyectos de obras públicas, la devolución paulatina del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los municipios y la asignación de Bs 5,5 millones para reconstruir viviendas afectadas por la explosión ocurrida en Viacha.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que las decisiones están contempladas en los decretos supremos 5775 y 5774, además de un acuerdo alcanzado con los alcaldes y sus entidades representativas.

Gálvez explicó que el Decreto Supremo 5775 establece mecanismos excepcionales para ajustar los precios de materiales, maquinaria, equipos y diésel, debido al incremento de costos asociado a la inflación y al combustible.

La norma permitirá a las entidades estatales realizar ajustes de precios en obras contratadas, otorgar anticipos adicionales, pagar materiales almacenados y adecuar contratos de supervisión, siempre que exista respaldo técnico, financiero y legal.

Precisó que 11.326 proyectos que actualmente están en ejecución podrán beneficiarse de estas disposiciones.

Asimismo, indicó que el decreto permite establecer nuevos plazos debidamente justificados y formalizar contratos modificatorios, sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las evaluaciones correspondientes.

Devolución del 12% del IDH a los municipios

Otro de los anuncios corresponde a la restitución del 12% del IDH que había sido retenido para un fondo de exploración de hidrocarburos.

El vocero señaló que el acuerdo fue alcanzado durante una reunión con los alcaldes y representantes de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB).

Gálvez remarcó los recursos retenidos no llegaron a utilizarse para los fines previstos ni se rindieron cuentas sobre su ejecución, situación que atribuyó a la anterior gestión.

El primer desembolso supera los Bs 300 millones, que serán distribuidos entre los municipios para atender sus necesidades y reactivar la economía local.

El vocero aclaró que la devolución será gradual y se realizará año tras año. Explicó que inicialmente existía la intención de destinar esos recursos a actividades de exploración y estimulación del sector hidrocarburos, mediante la Ley 767, pero la decisión fue redireccionada a solicitud de los gobiernos municipales.

También señaló que el fortalecimiento de los gobiernos municipales forma parte de la política gubernamental y que se busca garantizar recursos para la ejecución de obras y proyectos en sus territorios, en el marco de la propuesta del 50-50.

Asimismo, Gálvez informó que el Decreto Supremo 5774 autoriza una transferencia extraordinaria de Bs 5,5 millones del Ministerio de Defensa a la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda).

Los recursos estarán destinados exclusivamente a la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por la explosión del 4 de septiembre en el municipio de Viacha.