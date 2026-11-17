El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Yamil García, anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público contra el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otros exdirectivos, por la presunta conformación de una estructura organizada dedicada a realizar cobros ilegales entre las gestiones 2021 y 2025.

García explicó que las investigaciones comenzaron a partir de denuncias recibidas mediante el sistema de la institución, algunas de ellas con reserva de identidad. Según relató, los denunciantes señalaron que se cobraba a propietarios de estaciones de servicio para evitar sanciones o la revocatoria de sus licencias, además de exigir dinero por cupos de combustible y reuniones con altas autoridades.

Una de las denuncias anónimas mencionaba el supuesto cobro de $us 5.000 para acceder a una reunión con autoridades o sus allegados. Incluso se hacía referencia a un pago de ese monto para reunirse con Luis Marcelo Arce Mosqueira.

"En concreto, hemos evidenciado que de parte del exdirector ejecutivo de la ANH, a través de dos informes que son informes de nuestra unidad, se han detectado más de un millón de bolivianos", afirmó el viceministro.

La autoridad aclaró que esos depósitos no correspondían a salarios, aguinaldos ni otros ingresos legales. Entre los movimientos identificados mencionó transferencias realizadas por un exviceministro de Hidrocarburos, exfuncionarios de la Asamblea Legislativa y trabajadores de otras entidades.

Otros exdirectivos bajo investigación

El informe también señala presuntos movimientos económicos sin justificación de otros exfuncionarios. Un exdirector de Distritos habría recibido más de Bs 364.000, mientras que un exdirector de Planificación registraría más de Bs 386.000.

En este último caso, García destacó que se identificaron 14 transferencias provenientes de empresas de aviación, compañías mineras, cooperativas y estaciones de servicio de distintos departamentos.

Asimismo, mencionó depósitos superiores a los Bs 120.000 a un exdirector general de Regulación y otros movimientos por más de 100.000 bolivianos vinculados a quien asumió posteriormente ese cargo.

"Es decir, que aquello que decía el denunciante anónimo nos cobran a las estaciones de servicio, nos cobran a las empresas, nos cobran a los surtidores, lo hemos acreditado", sostuvo.

La denuncia será presentada contra el exdirector ejecutivo y los exdirectores mencionados por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. García indicó que también se identificaron vehículos y terrenos que no habrían sido declarados ante la Contraloría.