El Magisterio Urbano busca sumar a otros sectores sociales y organizaciones a sus medidas de presión en rechazo a la propuesta de descentralización educativa del Gobierno. Los maestros cumplen este martes 15 días de huelga de hambre en la Casa Social del Maestro, en La Paz, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Educación.

La medida reúne a docentes de la sede de Gobierno y de diferentes departamentos, quienes instalaron un piquete general y anunciaron que continuarán con sus movilizaciones mientras esperan una respuesta a sus demandas.

Desde la dirigencia señalaron que una de sus prioridades es ampliar el respaldo a la protesta e involucrar a otros sectores en el conflicto, al considerar que la situación de la educación también afecta a estudiantes y padres de familia.

Los representantes aseguraron que existe predisposición para retomar el diálogo, pero insistieron en que el Gobierno debe cumplir los compromisos asumidos anteriormente.

"Evidentemente, para nosotros la apertura al diálogo está con toda la predisposición, pero hay cosas que el gobierno no ha cumplido. Y para nosotros es fundamental que para establecer cualquier diálogo tiene que cumplir los acuerdos firmados", manifestó el profesor Rolando Suárez.

Buscan respaldo de otras organizaciones

El sector también cuestionó los condicionamientos planteados para instalar nuevas conversaciones, particularmente la negativa a que los encuentros sean grabados o transmitidos en vivo.

"Para nosotros es preocupante un condicionamiento, un diálogo que debería ser abierto y sincero para que el país vea cómo es la realidad de la educación", sostuvo Suárez.

En ese contexto, la Central Obrera Boliviana anunció la realización de un ampliado para este miércoles, donde se evaluará la posibilidad de respaldar las demandas del Magisterio Urbano.

Mientras tanto, los maestros mantienen la huelga de hambre y buscan que otras organizaciones se incorporen a sus movilizaciones para fortalecer las medidas de presión.