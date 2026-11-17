El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) informó que detectó accesos no autorizados a su plataforma tecnológica institucional, situación que motivó la activación inmediata de protocolos de seguridad.

Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública y a los usuarios del Sistema Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones Mineras (SINACOM), la entidad explicó que se iniciaron verificaciones técnicas para determinar el alcance del incidente.

Senarecom aclaró que, de acuerdo con las evaluaciones preliminares, los servicios en línea del SINACOM continúan operando con normalidad.

Sin embargo, la institución reconoció que todavía se realizan investigaciones para establecer si los accesos no autorizados pudieron comprometer la integridad de la información registrada.

La entidad busca determinar el alcance de la incidencia y verificar que los datos correspondientes a las operaciones mineras mantengan su autenticidad y consistencia.

Como medida preventiva, la institución anunció que durante los próximos días solicitará a comercializadores y otros usuarios del SINACOM la presentación de documentos que respalden las operaciones registradas en el sistema.

Comunicado Senarecom.

El objetivo es contrastar la información almacenada en la plataforma con los respaldos físicos y digitales de las operaciones comerciales.

Ante la situación, la entidad emitió recomendaciones para los usuarios del sistema.

Los comercializadores deberán conservar los documentos físicos y digitales de sus operaciones, mantener disponibles los respaldos para futuras verificaciones y reportar inmediatamente cualquier irregularidad que detecten.

Senarecom pidió prestar especial atención a los registros registrados en la plataforma y colaborar con los requerimientos que puedan realizarse durante las investigaciones técnicas.