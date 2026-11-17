A semanas de cerrar la gestión 2026, el Ministerio de Educación prohibió los actos oficiales de promoción para kínder y primaria, como parte de las restricciones para las actividades de fin de año.

Las medidas también alcanzan a las juntas escolares, que no podrán exigir aportes económicos a los padres de familia para organizar fiestas, agasajos, homenajes o celebraciones de promoción.

Asimismo, se busca eliminar gastos adicionales relacionados con estas actividades, por lo que no estarán permitidos los padrinos ni la entrega de anillos para los estudiantes de estos niveles.

Restricciones para viajes y excursiones

Otra de las disposiciones establece restricciones a los viajes de promoción organizados para estudiantes de kínder y primaria.

En cuanto a las excursiones y salidas escolares, estas deberán desarrollarse bajo las normativas y disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación.

Las medidas buscan regular las actividades de fin de gestión y evitar que las familias asuman gastos adicionales por celebraciones escolares que no corresponden a estos niveles educativos.