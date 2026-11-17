El Ministerio Público imputó formalmente al exfiscal Julio César Porras y al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, dentro de las investigaciones del denominado caso Roma, que también vincula al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva para ambas exautoridades: Porras en el penal de San Pedro, en La Paz, y Quezada en el centro penitenciario de Patacamaya.

Tras su traslado desde Santa Cruz bajo un fuerte resguardo policial, la defensa de Porras cuestionó que el proceso se desarrolle en La Paz, considerando que los hechos investigados habrían ocurrido en Santa Cruz.

"¿Por qué imitar lo que se hacía en anteriores regímenes? Traeremos desde Santa Cruz gente a La Paz para procesarlos", cuestionó el abogado Héctor Castellón.

El jurista también rechazó que la imputación contra su defendido se sustente en su relación laboral con Mariaca cuando este ejercía como fiscal general.

"Todos los fiscales han trabajado bajo las órdenes del exfiscal Mariaca, porque él no era una persona cualquiera. Era fiscal general de la nación", manifestó.

Las investigaciones del caso Roma continúan para establecer las responsabilidades de los involucrados y esclarecer los presuntos vínculos entre las exautoridades judiciales.