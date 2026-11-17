Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alarmas entre los vecinos del barrio Convifag Sur, ubicado en la zona de la avenida Tres Pasos al Frente y cuarto anillo de Santa Cruz de la Sierra. Una estudiante fue asaltada por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta y le robaron su teléfono celular a plena luz del día.

Un vecino de la zona manifestó que no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. Según relató, hace aproximadamente dos semanas se registró otro asalto cerca de una unidad educativa.

A esta situación se suma la inseguridad durante las noches, cuando varias calles permanecen completamente oscuras por la falta de alumbrado público.

El representante vecinal denunció que existen luminarias quemadas desde hace varios meses y que, pese a los reclamos, no reciben atención.

“Son 15 luminarias que tenemos en el barrio quemadas. Hemos denunciado, no aparecen”, reclamó el vecino, quien también cuestionó la falta de patrullajes de la Estación Policial Integral (EPI) 5 de la Villa.

La preocupación aumenta por la presencia de estudiantes que circulan diariamente por el sector. De acuerdo con el dirigente vecinal, en el barrio funcionan tres unidades educativas, a las que asisten aproximadamente 500 alumnos en diferentes turnos.

Respecto al último asalto, el vecino informó que existen registros de cámaras de seguridad y que los videos serán presentados ante la Policía para formalizar la denuncia.