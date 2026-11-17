Tras la nominación de Kara Frederick como embajadora estadounidense en el país, la analista internacional Roxana Forteza destacó la importancia de restablecer la representación diplomática de máximo nivel, después de 18 años en los que ambas naciones mantuvieron sus embajadas encabezadas por encargados de negocios.

Para Forteza, la presencia de un embajador no solamente representa un cambio de autoridad, sino también una oportunidad para ampliar el diálogo y desarrollar una agenda de cooperación entre ambos países.

La especialista explicó que contar con un embajador permite abordar asuntos que van más allá de la atención consular y de las necesidades cotidianas de los ciudadanos.

“Cuando hablamos de que viene un embajador, estamos hablando de que ya estamos trabajando sobre temas profundos de la relación entre ambos países”, manifestó.

Forteza considera que este nivel de representación puede facilitar la construcción de acuerdos y fortalecer los vínculos políticos, económicos e institucionales.

A su criterio, se trata de una oportunidad para impulsar una relación bilateral con objetivos de largo plazo.

Bolivia y Estados Unidos permanecen sin intercambiar embajadores desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al representante estadounidense Philip Goldberg, acusándolo de conspirar contra su Gobierno.

Desde entonces, las embajadas continuaron funcionando mediante encargados de negocios.

Para la analista, recuperar una representación diplomática de máximo rango constituye una señal importante de acercamiento.

“Bolivia al mundo y el mundo para Bolivia solo puede ser, evidentemente, con relaciones a través de embajadores”, afirmó.

La internacionalista subrayó que el vínculo con Washington tiene una dimensión estratégica por la influencia política y económica de Estados Unidos a escala internacional.

En ese sentido, señaló que el restablecimiento de embajadores podría facilitar el tratamiento de temas de interés común y abrir nuevos espacios de cooperación.

“Estamos hablando específicamente de relaciones con la superpotencia mundial”, expresó.

Forteza también destacó que el papel de un embajador implica comprender las dinámicas de ambos países y trabajar en la construcción de una relación más profunda.

La nominación de Kara Frederick fue realizada por el presidente estadounidense Donald Trump.