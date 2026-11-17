La Alcaldía cruceña anunció una iniciativa para recuperar las 24 infraestructuras ubicadas alrededor del primer anillo y transformarlas en espacios útiles para la ciudadanía mediante la participación de empresas privadas.

Se trata del proyecto Sarao, una propuesta municipal que busca restaurar las antiguas estaciones, actualmente afectadas por el deterioro y la falta de uso, para convertirlas en lugares de servicio, encuentro y seguridad.

El delegado municipal de Proyectos Estratégicos, Marcelo Áñez, explicó que la iniciativa permitirá aprovechar estas construcciones mientras se desarrolla un nuevo modelo de transporte urbano para la capital cruceña.

La propuesta contempla que diferentes empresas puedan presentar proyectos para recuperar las estaciones y darles nuevos usos.

Entre las alternativas se encuentran cafeterías, espacios de lectura, servicios bancarios, oficinas de telecomunicaciones, aseguradoras y puntos de información turística.

Áñez explicó que las actividades dependerán de las propuestas presentadas por las empresas interesadas y de las condiciones establecidas por la normativa municipal.

La intención es que los ciudadanos puedan encontrar espacios acondicionados y seguros en construcciones que durante años permanecieron sin una función definida.

Como referencia del proyecto, la Alcaldía presentó una estación ubicada en la calle 21 de Mayo, en inmediaciones del primer anillo.

Este espacio fue restaurado y acondicionado para mostrar las posibilidades de aprovechamiento de las antiguas paradas.

Según Áñez, la infraestructura cuenta con paneles solares que permiten su autosostenibilidad energética, además de cerramientos de vidrio recuperados, mobiliario y algunos libros destinados a promover la lectura.

La estación también fue ambientada como ejemplo de los usos comerciales y culturales que podrían tener otros espacios.

Áñez anunció que tres de las 24 estaciones serán utilizadas exclusivamente como puntos de seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía Boliviana.

Desde estos lugares se pretende organizar tareas de vigilancia y apoyo a la seguridad en el primer anillo.

Áñez anunció que el alcalde realizará la presentación formal del proyecto la próxima semana, antes de avanzar con el procedimiento de invitación pública.