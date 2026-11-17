Personal de Obras Públicas de la Alcaldía de Cochabamba realiza trabajos de limpieza y retiro de escombros en la jardinera de la avenida 6 de Agosto, donde se produjo el hundimiento de la plataforma del canal de desagüe pluvial conocido como la "serpiente negra".

El colapso ocurrió el lunes, luego de las últimas lluvias, y dejó aproximadamente 30 metros de tapas dañadas. El sector permanece señalizado mientras se ejecutan los trabajos de limpieza y reposición de las estructuras.

El director de Obras Públicas, Dennis Rosales, explicó que el deterioro está relacionado con la antigüedad de la infraestructura, que tiene alrededor de 30 años, y la corrosión provocada por las aguas ácidas y sustancias químicas que circulan por el canal.

“Tenemos 30 metros de caída de tapas, las cuales ya se está en este momento haciendo trabajos para volver a reponer”, informó.

Rosales indicó que la Alcaldía ya fabrica nuevas tapas y realiza la limpieza en el lugar para instalar las estructuras. Asimismo, señaló que la reposición total del sector podría demorar al menos dos meses.

El funcionario también advirtió que podrían identificarse otros tramos deteriorados debido a la antigüedad del sistema. Según explicó, algunas conexiones de viviendas al desagüe mixto generan corrosión en el acero y el hormigón.

Vecinos piden acelerar los trabajos

Mientras continúan las labores municipales, los vecinos del sector solicitaron acelerar la intervención debido a los malos olores que se perciben en la zona.

La Alcaldía mantiene señalizado el lugar para evitar riesgos mientras se desarrollan los trabajos de retiro de escombros y reposición de las tapas dañadas.