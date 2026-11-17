La búsqueda de Edgar Samuel Crespo, de 21 años, se intensifica en el río Rocha en Cochabamba. Este martes, equipos de rescate desplegaron nuevas patrullas, personal especializado y un dron para ampliar el rastrillaje, luego de que familiares reportaran haber observado una figura similar al joven en el sector del río San Mateo.

El jefe de Operaciones del grupo voluntario SAR Bolivia, Sergio Meneses, informó que una nueva patrulla fue enviada a esa zona para verificar la información proporcionada por los familiares.

“Se está intensificando la búsqueda. Estamos mandando un segundo contingente y también un dron para hacer el reconocimiento de la zona”, explicó.

El rescatista señaló ayer lunes realizaron un recorrido a pie de aproximadamente 19 kilómetros hasta Parotani. Para las labores de este martes, los equipos cuentan con implementos de seguridad y rescate acuático, como cascos, chalecos salvavidas, cuerdas, arneses y botas de agua.

La Alcaldía de Cochabamba también se sumó a las tareas de búsqueda con especialistas en rescate urbano, luego de que la familia Crespo solicitara apoyo.

Los rescatistas de la Alcaldía de Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar- Periodista/Red Uno

El director de Obras Públicas, Dennis Rosales, confirmó el despliegue del personal municipal. “Ha venido personalmente la familia Crespo a solicitar apoyo para la búsqueda de Edgar. Nuestra brigada de emergencia y rescate, por instrucción de nuestro alcalde Manfred Reyes Villa, está mandando a nuestros especialistas en búsqueda y rescate urbano”, remarcó.

Por su parte, el director departamental de la Unidad de Bomberos de la Policía, Marcos Barbeito, informó que la institución reforzó el operativo con más efectivos para apoyar a los familiares en la búsqueda del joven.

Desapareció tras un accidente

Edgar Samuel desapareció la madrugada del domingo 15 de noviembre, después de que el vehículo en el que viajaba con otras dos personas cayera a un canal pluvial en el kilómetro 7 de la avenida Capitán Víctor Ustáriz, en el municipio de Colcapirhua.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 02:11, en medio de las intensas lluvias. Dos ocupantes lograron salir del vehículo, mientras que Edgar Samuel fue arrastrado por la corriente.

Desde entonces, los equipos de rescate realizan rastrillajes en distintos sectores. El lunes se desplegaron dos patrullas con apoyo de un dron y se efectuaron recorridos por zonas comprendidas entre Cotapachi, Quillacollo, Sipe Sipe, Parotani e Itapaya, sin resultados positivos.