Un adolescente de 14 años fue golpeado y amenazado con un arma de fuego por otro menor de su misma edad en inmediaciones de una unidad educativa, sobre la avenida Escuadrón Velasco en Santa Cruz. El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, habría tenido como origen una discusión relacionada con equipos de fútbol en los que ambos participan.

La agresión ocurrió el sábado al mediodía, cuando la víctima salía del colegio y caminaba por los alrededores del establecimiento. Según el relato de su madre, el otro adolescente se acercó, lo empujó y comenzó a golpearlo en distintas ocasiones, provocándole una herida en la ceja y sangrado en la nariz.

“Mi hijo salía del colegio el día sábado al mediodía y alrededor del colegio, él estaba dando la vuelta al colegio y este chico se le acerca, lo empuja, le da un puñete, de ahí más allá le da otro puñete, le abre la ceja, le vacía la nariz en sangre”, contó la mujer.

La madre explicó que el agresor habría reclamado a su hijo por supuestos comentarios sobre quién era mejor jugador de fútbol. Ambos adolescentes pertenecen a clubes diferentes y, aunque en algunas ocasiones se encontraron en partidos amistosos, no mantienen una relación de amistad.

Pero la agresión no terminó con los golpes. Cuando la víctima intentaba retirarse del lugar, el otro menor volvió a interceptarlo y mostró un arma de fuego. Incluso, un hombre que salió a defender al estudiante también fue agredido.

La situación generó mayor temor cuando algunos estudiantes de la promoción se acercaron para auxiliar a su compañero. Según la denuncia, el adolescente sacó el arma que llevaba en la cintura, la cargó y amenazó a quienes intentaban intervenir.

“Vinieron los de la promoción a defenderlo y él le dice: ‘¿Qué te estás acercando?’. Saca el arma de la cintura, la carga el arma y los amenaza a los de la promoción. Entonces, ellos ya recularon y ya no quisieron hacer nada, porque el chico estaba con un arma de fuego”, relató la madre.

La mujer aclaró que el agresor no habría golpeado a su hijo con el arma, pero sí lo habría apuntado y amenazado mientras levantaba su polera para mostrar que llevaba el objeto en la cintura.

“No, no, lo apunta, levanta la polera y le dice: ‘Acércate, pues, acércate y vas a ver’. Le dice, levanta su polera y el arma la tenía metida en la cintura”, manifestó.

La víctima tiene miedo de salir de casa

Más allá de las lesiones físicas, la madre aseguró que su hijo quedó profundamente afectado por lo ocurrido. Actualmente, tiene temor de salir a la calle, utilizar el transporte público e incluso regresar a su unidad educativa. También presenta episodios de incontinencia urinaria durante las noches, según contó su progenitora.

“Nosotros ya sentamos la denuncia, la Felcc, la Fiscalía ya se ha hecho cargo del caso. Mi hijo está afectado. Él se orina en la noche, él no quiere salir, no quiere subirse al micro, tiene mucho temor”, expresó.

La mujer también destacó que, de acuerdo con las imágenes de seguridad, su hijo no respondió a las agresiones ni intentó defenderse.

“Si ustedes ven en el video, mi hijo no se defiende, el chico le pega y él no atina a defenderse, porque no está acostumbrado a este tipo de agresiones. Y yo agradezco que él no se haya defendido, porque si él se hubiera defendido el chico por ahí disparaba”, sostuvo.

La madre cuestionó cómo un adolescente de apenas 14 años pudo tener acceso a un arma de fuego y utilizarla para amenazar a otros estudiantes. Además, pidió que las autoridades investiguen de dónde obtuvo el arma y actúen para evitar que el hecho termine en una tragedia.

“Yo no entiendo cómo un adolescente de catorce años puede tener a su alcance un arma de fuego y estar amedrentando a la gente. Yo no sé si el chico pertenecerá a una pandilla o algo, porque cómo puede tener un arma a esa edad”, cuestionó.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía. De acuerdo con la información proporcionada, el adolescente denunciado fue citado para prestar su declaración este miércoles.

La madre pidió que el caso no quede sin consecuencias y que se tomen medidas para proteger tanto a su hijo como a otros estudiantes que podrían estar expuestos a situaciones similares.

“Porque ahora fue mi hijo, después puede ser cualquier persona. Este chico es un delincuente en potencia. Entonces, que a los catorce años él está con un arma tiene que también ser bien para que él asuma todo lo que él está haciendo ahora”, concluyó.