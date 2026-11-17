Una tragedia familiar conmociona a Brasil. Una niña de 3 años murió tras recibir un disparo accidental de su hermana de 5 años, quien habría encontrado un arma de fuego cargada que su padre dejó sobre un mueble de la cocina de su vivienda, en Río de Janeiro.

El caso ocurrió en el barrio de Guaratiba, en la zona oeste de la ciudad. La víctima fue identificada como Olivia Melo Moreira, quien fue trasladada de urgencia por sus padres hasta un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir a la herida de bala.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por medios brasileños, los padres de las menores se encontraban durmiendo cuando escucharon una detonación proveniente de otra habitación. Al levantarse para averiguar qué había sucedido, encontraron a Olivia herida en el suelo.

Pero uno de los detalles que más impactó del caso fue la reacción de la hermana mayor. Según publicó The Sun, después de escuchar el disparo, la niña de 5 años corrió hacia su padre y comenzó a repetir: “Lo siento, papá, lo siento, papá”.

El arma había quedado cargada en la cocina

Las primeras investigaciones apuntan a que el arma llegó a manos de la pequeña luego de que su padre la dejara en la cocina, tras realizar una revisión de la vivienda durante la madrugada.

Según la declaración del hombre ante la Policía, su pareja le advirtió que una de las puertas de la casa estaba abierta. Ante la sospecha de que alguien podría haber ingresado, tomó su arma de fuego y recorrió los ambientes para comprobar si había personas extrañas.

Después de verificar que no había intrusos, habría dejado la pistola cargada y enfundada sobre la encimera de la cocina y regresó a dormir.

Horas después ocurrió el disparo que terminó con la vida de su hija menor.

Investigan la responsabilidad del padre

Tras el ingreso de Olivia al hospital con una herida de bala, efectivos de la Policía Militar fueron alertados y acudieron al centro asistencial. Posteriormente, el caso quedó en manos de la Policía Civil de Río de Janeiro, que busca establecer cómo ocurrió el hecho y determinar si existen responsabilidades penales.

Como parte de las diligencias, las autoridades incautaron el arma de fuego que habría sido utilizada en el incidente.

Según informaron UOL Notícias y O Dia, el padre de las niñas contaba con un registro CAC, una autorización brasileña relacionada con coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores.