Con el objetivo de fomentar la educación vial desde la infancia, el Parque Vial Juancito Pinto, ubicado en la zona de Villa Adela, en El Alto, ofrece a los niños un espacio donde pueden aprender las normas de tránsito de manera práctica y divertida.

El lugar cuenta con una pequeña ciudad equipada con semáforos, señalización, pasos de cebra, conos y vehículos infantiles, donde los pequeños pueden experimentar situaciones cotidianas de circulación y aprender a comportarse como peatones y conductores.

Patricia Quisbert, responsable del parque, explicó que se trata de un espacio educativo abierto a los niños y que también recibe visitas organizadas de unidades educativas.

"El parque vial es un espacio educativo donde los niños y niñas aprenden de forma divertida y práctica lo que es educación vial", señaló.

Horarios y costos de ingreso

El parque atiende en dos turnos: por la mañana, de 08:00 a 12:00, y por la tarde, de 14:00 a 16:30.

El ingreso tiene un costo de Bs 0,50 para niños de entre 5 y 12 años, mientras que los adultos pagan Bs 1.

Las unidades educativas interesadas en realizar visitas y capacitaciones pueden solicitar información a los números 73711234 y 70634000.

El Parque Vial Juancito Pinto está en Villa Adela, cerca de la plaza del Policía. Para llegar, se debe bajar una cuadra en dirección a la Caja Nacional de Salud, avanzar hasta el policlínico y continuar media cuadra.

La iniciativa busca que los niños aprendan desde pequeños a respetar las normas de circulación y desarrollen hábitos de seguridad vial que puedan aplicar tanto al caminar por las calles como en el futuro, cuando estén frente al volante.