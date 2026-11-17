El Gobierno investiga el alcance de los presuntos ataques informáticos contra instituciones estatales, luego de que se alertara sobre la posible filtración y venta de bases de datos en la Dark Web.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) realiza una evaluación y aplica medidas preventivas para determinar las consecuencias de estos incidentes.

“Ha sido de conocimiento público el anuncio de intentos de hackeo y algunas ofertas de información pública en la Dark Web”, señaló al referirse a las denuncias que involucran a distintas entidades del Estado.

El vocero explicó que la Agetic está evaluando la dimensión del problema y recopilando información sobre las posibles huellas que habrían dejado los responsables de los ataques.

“Está viendo la dimensión del problema, está tomando medidas preventivas y tratando de cuidar lo que denominan las huellas que han dejado los eventuales hackeadores”, expresó.

Asimismo, indicó que varias instituciones podrían haber sido afectadas y reconoció que la seguridad informática estatal fue descuidada en gestiones anteriores.

“Lamentablemente, este ámbito de seguridad ha sido descuidado en los últimos años y hoy recién estamos restableciendo mecanismos de cuidado”, afirmó.

Gálvez advirtió que los ataques informáticos representan un problema recurrente y que el avance de herramientas como la inteligencia artificial puede complicar aún más la protección de los sistemas digitales.

“En concreto, por parte del Gobierno se están tomando medidas para fortalecer la seguridad en todas las instituciones públicas. Esperamos que la Agetic nos tenga un informe pormenorizado al respecto y podamos ver las consecuencias que esto tiene”, agregó.

Cancillería confirmó un incidente

El 16 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado en el que confirmó que identificó un incidente de seguridad informática y activó protocolos de respuesta y contención.

La Cancillería informó que trabaja junto con la Agetic para establecer las circunstancias del hecho y determinar si existió acceso no autorizado o exposición de información.