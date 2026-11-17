La violencia registrada en Patacamaya, donde dos presuntos antisociales fueron quemados vivos por una turba de comunarios después de un intento de robo de un vehículo, refleja una dinámica de violencia colectiva que puede llevar a personas a cometer actos que posiblemente no realizarían de manera individual.

Así lo explicó la psicóloga forense Guiomar Bejarano, quien señaló que uno de los fenómenos que permite comprender este tipo de hechos es la desindividuación, un proceso mediante el cual las personas pierden su identidad individual y actúan bajo la influencia de la masa.

"Cuando un grupo se enfurece, entonces la persona, el agresor como tal, diluye su responsabilidad personal y se oculta en el anonimato del grupo", explicó.

La especialista sostuvo que emociones como la rabia, el miedo y la frustración, sumadas a la percepción de que la Policía o la justicia no responderán oportunamente, pueden desencadenar reacciones impulsivas y violentas.

El linchamiento no es justicia comunitaria

Bejarano también advirtió sobre la confusión entre justicia comunitaria y linchamiento. Explicó que ambas prácticas no deben equipararse, debido a que la justicia comunitaria contempla procedimientos y autoridades originarias, y busca la reparación del daño, no quitar la vida a una persona.

"El linchamiento no es justicia comunitaria", enfatizó.

Añadió que en situaciones de violencia colectiva puede utilizarse el argumento de la defensa de la comunidad para intentar justificar un asesinato, cuando ninguna circunstancia legitima este tipo de acciones.

Otro fenómeno identificado por la especialista es el denominado código del silencio. Según explicó, los participantes pueden protegerse mutuamente para evitar que se establezcan responsabilidades individuales.

"Yo te protejo a ti, tú me proteges a mí, entre todos nos protegemos y no va a pasar nada", describió sobre esta dinámica grupal.

Pide evitar que el caso quede en la impunidad

La psicóloga forense consideró que la investigación debe identificar a quienes participaron en el linchamiento, así como diferenciar las responsabilidades de autores, cómplices y encubridores.

Advirtió que dejar estos hechos sin sanción puede generar un efecto peligroso en otras comunidades, al instalar la percepción de que la violencia colectiva no tiene consecuencias.

"Si esto queda en impunidad, entonces tiene la posibilidad de volverse común, de volverse una norma", alertó.

Finalmente, sostuvo que las autoridades deben actuar con rapidez para esclarecer lo ocurrido en Patacamaya y establecer responsabilidades por la muerte de las dos personas.