Un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos quedó registrado por una cámara de seguridad en inmediaciones del tercer anillo, paralelo a la avenida Paraguá, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió la tarde del lunes, y dejó a tres conductores heridos, además de importantes daños materiales.

Las imágenes muestran cómo un camión blanco circulaba por una calle angosta e intentaba pasar por el lugar, mientras un automóvil de color plomo realizaba una maniobra en reversa para darle espacio. En ese momento, otro vehículo apareció de frente a gran velocidad e impactó contra el camión.

La fuerza del choque provocó que el motorizado blanco perdiera el control y terminara volcado sobre la vía. El automóvil plomo, que también se encontraba realizando la maniobra para facilitar el paso del camión, resultó afectado por el accidente.

El impacto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona y muestra la violencia de la colisión, que involucró a los tres motorizados en cuestión de segundos.

Tras el hecho, unidades de emergencia llegaron al lugar para auxiliar a los afectados y brindarles atención médica. De acuerdo con los datos preliminares, los tres conductores resultaron heridos.

Hasta el momento, no se conocen las causas exactas que provocaron el accidente. Se espera un informe oficial de las autoridades de Tránsito que permita establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las circunstancias de la colisión, además de conocer la evolución del estado de salud de los heridos.

A continuación, el video: