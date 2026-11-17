El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se pronunció sobre los audios atribuidos a dos diputados oficialistas, quienes son señalados por presuntamente presionar a una exautoridad del Ejecutivo para conseguir la contratación de personas recomendadas en una institución estatal.

A través de una extensa publicación en sus redes sociales, Velasco cuestionó estas prácticas y aseguró que reflejan uno de los principales problemas que enfrenta el país: la falta de principios y valores en el ejercicio de la política.

“Lo que estamos viendo con estos dos diputados oficialistas es justamente la razón por la que la gente odia a los políticos”, expresó.

En su pronunciamiento, el gobernador sostuvo que las denuncias sobre presuntas presiones para acceder a cargos públicos evidencian una forma de hacer política que prioriza los intereses personales sobre el servicio a la ciudadanía.

“Por eso llevo meses repitiendo algo que cada día tengo más claro: la crisis política que vive Bolivia es, por encima de todo, una crisis moral”, manifestó.

Velasco criticó lo que considera una cultura de reparto de cargos, cuotas de poder y privilegios dentro de las instituciones estatales.

También cuestionó que algunas autoridades puedan utilizar su posición para condicionar decisiones administrativas o intentar imponer contrataciones.

La polémica surgió después de la difusión de grabaciones atribuidas a los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, en las que presuntamente ejercen presión sobre la entonces directora de la AISEM, Daniela Quiroga, para favorecer la contratación de personas recomendadas.

Velasco insistió en que los cargos públicos deben estar al servicio de la población y no convertirse en instrumentos de negociación política.

“Las instituciones públicas no son una agencia de empleos para los amigos del poder. Los cargos públicos no son propiedad de ningún partido político”, afirmó.

El gobernador también sostuvo que ningún funcionario debería verse obligado a cumplir exigencias personales de legisladores, ministros u otras autoridades.

A pesar de sus críticas, el gobernador aseguró que mantiene la esperanza de transformar la manera de hacer política en Bolivia.

Destacó a los jóvenes que, según su valoración, rechazan el prebendalismo y buscan una administración pública basada en la transparencia y el servicio.

“Tenemos que quitarle poder a la casta política para devolvérselo a la gente. Esa es la verdadera transformación que Bolivia necesita”, escribió.

Además, señaló que el problema no es regional ni ideológico, sino una situación que afecta a todos los bolivianos.