El incremento en el costo de los materiales y la reducción de la demanda están complicando el trabajo de los emprendedores que organizan graduaciones en Santa Cruz.

En el barrio Lazareto, quienes se dedican a este rubro aseguran que deben ajustar sus precios y ganancias para no perder clientes y mantener las fuentes de empleo.

La organización de una graduación requiere varios materiales que han registrado constantes incrementos. Esta situación elevó los costos de producción y dificulta ofrecer paquetes que se ajusten al presupuesto de las familias.

“Nos está costando mucho, mucho. Ha subido la tela, ha subido las flores, ha subido el cartón, ha subido… Pues todo ha subido”, manifestó una de las emprendedoras, al describir las dificultades que atraviesa el sector.

La situación también se refleja en la negociación con los padres de familia, quienes llegan con presupuestos limitados y solicitan servicios de acuerdo con sus posibilidades económicas.

“Ellos vienen con una economía. Señora, tenemos esto, ¿qué nos puede hacer por este monto? Entonces, tenemos que ver cómo poder hacer un paquete”, explicó.

Ante la baja demanda, los emprendedores se ven obligados a reducir sus precios y aceptar márgenes de ganancia mínimos para conservar a sus clientes.

“Así ganemos solamente para el día o ganemos unos cuantos centavos por sostener a nuestra familia, tenemos que hacerlo”, expresó la trabajadora, reflejando el difícil momento económico que atraviesa este rubro.