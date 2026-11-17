El exfiscal Julio César Porras y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, comparecen ante un juez cautelar en La Paz, donde la Fiscalía solicitará que ambos sean enviados a prisión preventiva por seis meses, dentro de las investigaciones del denominado caso Roma.

Los dos exfuncionarios son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas. El Ministerio Público considera que existen elementos para sustentar la imputación y solicitar que permanezcan privados de libertad mientras avanzan las investigaciones.

El fiscal asignado al caso, Edwin Sarmiento, confirmó que ambos fueron imputados por los dos delitos. “Hay la imputación por dos delitos (organización criminal y tráfico de sustancias)”, señaló.

Consultado sobre qué medida solicitarán ante la autoridad jurisdiccional, Sarmiento respondió de manera concreta: “Detención preventiva”.

Antes de llegar a esta instancia judicial, Porras y Quezada pasaron su primera noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, hasta donde fueron trasladados desde Santa Cruz.

Ambos prestaron sus declaraciones y permanecen aprehendidos en calidad de depósito, mientras las investigaciones están a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía Antinarcóticos.

El caso Roma también está relacionado con el exfiscal general del Estado, Róger Mariaca, y las pesquisas buscan establecer las presuntas responsabilidades de los involucrados en los hechos investigados.