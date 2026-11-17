La Cámara de Diputados instaló este martes su sesión para elegir a los integrantes de las comisiones y comités legislativos; sin embargo, el tratamiento quedó en medio de un debate por el amparo constitucional presentado por la bancada de Libre contra la elección de la directiva camaral.

Durante la sesión, una representante de esa bancada recordó al presidente de Diputados que existe un recurso constitucional presentado ante la justicia, mediante el cual cuestionan la legalidad de la elección de la directiva realizada la semana pasada.

Pese a este reclamo, el presidente de la Cámara sostuvo que el Legislativo es un poder independiente y decidió continuar con la sesión.

Libre pide esperar una resolución judicial

La bancada de Libre considera que la elección de comisiones y comités debería esperar hasta que las instancias judiciales se pronuncien sobre el amparo constitucional presentado.

El recurso busca cuestionar la legalidad de la conformación de la directiva de Diputados, por lo que sus representantes plantearon que no corresponde avanzar con nuevas decisiones legislativas mientras el proceso constitucional permanezca pendiente.

Diputados plantean suspender la sesión hasta la próxima semana

Durante el debate, diferentes parlamentarios tomaron la palabra y sugirieron considerar la suspensión de la sesión hasta la próxima semana, a la espera de que la justicia emita una determinación sobre el amparo.

Entre las propuestas se mencionó aguardar hasta el viernes para conocer los avances del proceso judicial y posteriormente retomar la elección de las comisiones y comités.

Sin embargo, hasta el momento del reporte, no se había definido si la sesión continuaría con la elección de las instancias legislativas o sería declarada en cuarto intermedio.

Conformación de comisiones queda pendiente

La discusión mantiene en incertidumbre la conformación de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, mientras persiste el desacuerdo sobre la legalidad de la directiva elegida la semana anterior.

La decisión final dependerá de lo que resuelva la Cámara durante la sesión y de los avances del amparo constitucional presentado por la bancada de Libre.