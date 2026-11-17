La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público iniciaron una investigación por el fallecimiento de un adulto mayor de 86 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en las inmediaciones del cuarto anillo y Radial 26 de la capital cruceña.

De acuerdo con los reportes preliminares de los investigadores, el cadáver presentaba cortes provocados por un arma blanca, lo que apunta a un presunto hecho de sangre.

Tras conocerse el suceso, efectivos policiales y peritos acudieron al inmueble para acordonar el área y recolectar indicios que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte e identificar a los posibles responsables.

Posteriormente, en presencia de un representante del Ministerio Público, se procedió al levantamiento legal del cuerpo para su traslado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia de ley correspondiente.