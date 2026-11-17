Un fatal accidente de tránsito se registró en la intersección del cuarto anillo y canal Isuto, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un camión y una motocicleta protagonizaron una colisión que terminó con la vida del conductor del vehículo de dos ruedas.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto fue de tal magnitud que el motociclista perdió la vida en el lugar del accidente.

Investigan las circunstancias del accidente

El hecho generó preocupación en el sector, mientras se aguarda conocer mayores detalles sobre cómo se produjo la colisión y las circunstancias en las que ambos motorizados terminaron involucrados.

Hasta el momento no se dieron a conocer las identidades de los involucrados ni las causas del accidente.

Se espera un informe oficial de las autoridades policiales que permita esclarecer lo ocurrido y establecer las circunstancias de este hecho fatal.