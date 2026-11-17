El Gobierno nacional realizará una reunión de gabinete este miércoles en la ciudad de Trinidad, como parte de las actividades programadas por los 184 años de creación del departamento del Beni.

La confirmación fue realizada la arribo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al aeropuerto Teniente Jorge Henrich Arauz quien llegó a la capital beniana antes de la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, y adelantó que participará en los actos cívicos.

Ministro confirma reunión de gabinete para este miércoles

Consultado sobre las actividades previstas en Trinidad, Oviedo confirmó que la reunión de gabinete está programada para este miércoles.

“La reunión de gabinete es mañana”, respondió la autoridad al ser consultada sobre la agenda del Gobierno nacional en el departamento.

Oviedo prevé reuniones con la Policía y otras instituciones

El ministro también informó que durante esta jornada tenía previsto cumplir actividades de trabajo y sostener encuentros con representantes de la Policía y otras instituciones.

“Hoy día tengo que trabajar. Tengo varias reuniones con la Policía y con otras instituciones”, señaló.

La presencia de autoridades nacionales en Trinidad se enmarca en la agenda oficial por los 184 años de creación del Beni, que contempla la participación del presidente y miembros del gabinete ministerial.