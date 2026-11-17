La tarde de este martes 17 de noviembre, a pocas horas de conmemorarse el aniversario del departamento del Beni, un violento hecho de sangre sacudió a la localidad fronteriza de Guayaramerín. Dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta fueron asesinados a balazos en plena vía pública.

El ataque se registró poco antes de las 16:00 horas en las inmediaciones de la Plaza de las Madres. De acuerdo con los datos preliminares y reportes ciudadanos, los agresores abrieron fuego de manera directa contra los dos hombres en circunstancias que aún son materia de investigación.

Tras la balacera, los cuerpos sin vida de ambos jóvenes quedaron tendidos sobre el pavimento en medio de un charco de sangre, mientras que la motocicleta en la que se movilizaban permaneció en medio de la calle. En la escena del crimen se colectaron varios casquillos de bala que evidencian la violencia del ataque.

El estruendo de los disparos alarmó a los vecinos de la zona, quienes se aglomeraron rápidamente en el perímetro con la intención de auxiliar a las víctimas y lograr identificarlas. Minutos más tarde, los familiares de los jóvenes llegaron al sitio y, al constatar la trágica noticia, protagonizaron desgarradoras escenas de dolor; entre llantos, la madre de uno de ellos clamaba desesperada: "¡Levántate!".

Efectivos de la Policía Boliviana llegaron al lugar para acordonar la escena, recabar los primeros indicios balísticos y entrevistar a posibles testigos. Posteriormente, con el resguardo de los uniformados, se procedió al levantamiento legal de los cuerpos y a su traslado a la morgue del Hospital General, donde se les practicará la autopsia de ley.

Las autoridades policiales y el Ministerio Público han desplegado operativos e iniciado las investigaciones para esclarecer el móvil de este doble crimen y dar con el paradero de los responsables.