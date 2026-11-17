La saturación de pacientes y las deficiencias en la atención médica generan preocupación entre los asegurados de la Caja Nacional de Salud (CNS). Un recorrido por el interior del centro hospitalario permitió evidenciar las condiciones en las que deben esperar quienes acuden en busca de asistencia médica.

En el área de emergencias y atención general del Hospital Obrero, pacientes con distintas patologías son instalados en los pasillos, donde las camillas apenas están separadas por sábanas utilizadas como divisiones improvisadas.

En estos espacios también permanecen personas en estado delicado, adultos mayores y jóvenes que esperan una valoración médica.

La demora no se limita a emergencias. Uno de los pacientes afectados denunció que conseguir una consulta con un especialista puede tomar entre tres y cuatro meses.

“Desgraciadamente, ya los pacientes están atendiéndose en pasillos, en las puertas de los consultorios”, manifestó.

Otros asegurados señalaron que la saturación es una situación recurrente. “Normal es siempre en la Caja, siempre están con exceso de pacientes”, expresó una persona que aguardaba atención en el establecimiento.

Durante el recorrido también se evidenció el caso de un hombre que había sido víctima de un asalto y tenía un proyectil de arma de fuego alojado en una de sus piernas. Pese a la gravedad de su situación, los pacientes denunciaron largas horas de espera y atención limitada, en algunos casos, a la hidratación mediante sueros.

Las dificultades también afectan a quienes llegan desde las provincias para recibir atención. Un asegurado contó que se encontraba esperando desde septiembre y que acudió al servicio de emergencias con la expectativa de recibir asistencia.

Ante este panorama, los pacientes exigen una intervención urgente de las autoridades administrativas de la Caja Nacional de Salud para atender las falencias de infraestructura, medicamentos, equipamiento y personal médico, y garantizar condiciones dignas para los beneficiarios.