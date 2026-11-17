El precio del dólar paralelo en Bolivia registra variaciones durante este martes 17 de noviembre de 2026. Dos reportes difundidos en diferentes horarios de la jornada muestran diferencias en los valores de compra y venta de la moneda estadounidense, una situación que refleja los movimientos de este mercado a lo largo del día.

De acuerdo con el reporte publicado a las 12:19, el dólar paralelo se cotiza en Bs 11,67 para la compra y Bs 11,97 para la venta. En tanto, el registro difundido a las 5:59 señala un precio de Bs 11,68 para la compra y Bs 11,92 para la venta.

El dólar paralelo se cotiza en Bs 11,67 para la compra y Bs 11,97 para la venta este 17 de noviembre de 2026.

La comparación entre ambas cotizaciones muestra que el precio de compra bajó un centavo, mientras que el valor de venta subió cinco centavos respecto al reporte de la mañana. Estos cambios evidencian que el costo de la moneda estadounidense puede variar en cuestión de horas, dependiendo del momento y del operador que realiza la transacción.

Por esta razón, quienes tienen previsto comprar o vender dólares deben tomar en cuenta las diferencias entre los reportes y consultar el precio vigente antes de concretar una operación. Las cotizaciones del mercado paralelo no son uniformes y pueden cambiar durante la jornada.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

En el mercado oficial, el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB) establece una cotización de Bs 11,70 por dólar para este 17 de noviembre de 2026.

El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia es de Bs 11,70 por dólar este 17 de noviembre de 2026.

Al comparar este valor con el reporte del mercado paralelo publicado al mediodía, se observa que el precio de compra está tres centavos por debajo de la cotización oficial, mientras que el precio de venta se encuentra 27 centavos por encima.