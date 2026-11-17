El Gobierno nacional aseguró que actualmente no tiene previsto eliminar la subvención a la gasolina, pese a las presiones económicas derivadas del incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

El actual vocero presidencial, José Luis Gálvez, aclaró que el decreto 5652 establece cómo se deben fijar los precios de los combustibles y no significa que la subvención a la gasolina tenga que eliminarse el próximo 12 de enero de 2027. Aseguró que, por el momento, el Gobierno no contempla retirar este beneficio y busca alternativas para mantenerlo.

“Ese decreto no hace referencia a que si seguirá la política de subvención o no. Hoy por hoy, el Gobierno nacional no tiene en la mesa de trabajo la quita de la subvención de la gasolina”, afirmó la autoridad.

Gálvez indicó que el Ejecutivo está realizando esfuerzos para evitar que esta medida sea necesaria y mencionó que el proyecto de Presupuesto General del Estado presentado a la Asamblea Legislativa contempla más de Bs 11.000 millones destinados a la subvención de los combustibles, incluida la gasolina.

“En el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa hay una previsión de más de 11 mil millones de bolivianos contemplados para la subvención de los combustibles, entre esos la gasolina”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que la continuidad de esta política está condicionada por factores externos, principalmente las variaciones en el precio internacional del petróleo y sus derivados, que incrementan los costos de importación.

“Lo importante no es si está o no está la subvención, sino si tenemos ordenada o no la economía”, manifestó Gálvez.

La autoridad sostuvo que el Ejecutivo priorizará la protección de los sectores más vulnerables y que, en la medida de lo posible, intentará evitar la eliminación del subsidio a la gasolina debido a los efectos que podría generar en la economía de los hogares bolivianos.