A pocas semanas de los actos de graduación escolar, las joyerías del centro de la ciudad comenzaron a exhibir sus propuestas de anillos de promoción, consolidándose como una de las opciones tradicionales de obsequio para los bachilleres. De acuerdo con un sondeo en el sector orfebre, los costos de estas piezas en oro oscilan actualmente entre los 3.000 y 4.000 bolivianos, dependiendo del peso y la complejidad del diseño elegido.

Para las familias, padres y padrinos que buscan un recuerdo perdurable para esta etapa, la tendencia de la temporada se inclina hacia los modelos clásicos con acabados a medida. "Ahorita lo que está siempre en tendencia son los anillos clásicos que vienen con el logotipo del colegio o el logotipo personalizado del alumno. En realidad, hacemos todos los anillos personalizados para cada ocasión", explicó Malena Vargas, propietaria de una joyería local, señalando que existen alternativas diferenciadas tanto para varones como para mujeres.

Estabilidad en el precio del oro

Uno de los factores que favorece la adquisición anticipada de estos obsequios es el comportamiento del mercado de metales preciosos en el último trimestre. Según los comerciantes del rubro, la cotización del oro se mantuvo sin sobresaltos entre septiembre y noviembre, lo que permite sostener tarifas accesibles en comparación con el panorama económico general del país.

"Este año ha sido bastante estable para el oro los últimos tres meses, a diferencia de todo lo que ha estado económicamente Bolivia. El oro ha estado muy estable todo septiembre, octubre y noviembre; ahorita está con un muy buen precio", detalló Vargas. No obstante, desde el sector advierten que, debido a la alta demanda propia de las fiestas y promociones de diciembre, no se descarta que el valor del metal registre algún incremento en las próximas semanas.