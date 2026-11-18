Con una inversión aproximada de 10 millones de bolivianos, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) lleva adelante los trabajos de mantenimiento y recarpetado asfáltico en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann. Debido a estas intervenciones, destinadas a optimizar las condiciones de despegue y aterrizaje, la terminal aérea mantiene sus operaciones suspendidas hasta este jueves 19 de noviembre a las 17:00 horas.

Las obras se concentran en la intersección de ambas pistas de aterrizaje, donde se coloca una nueva capa asfáltica sobre una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados. De acuerdo con el cronograma establecido, el cierre temporal de tres días inició hoy a las 08:00 de la mañana y se prevé que los vuelos y las actividades comerciales se reanuden a partir de las 18:00 horas del jueves.

Aprovechando la pausa operativa, el personal técnico ejecuta tareas paralelas en distintas áreas de la terminal. Durante la tarde, se realizaron labores de fumigación en la plaza de comidas, oficinas y sectores comerciales. Actualmente, las instalaciones permanecen cerradas al público y bajo el resguardo exclusivo de efectivos policiales y guardias de seguridad.

Para orientar a los viajeros que acuden a la terminal, Naabol dispuso un comunicado oficial en la ventanilla de informaciones detallando los horarios del cierre y solicitando paciencia a la población. Asimismo, se confirmó que las aerolíneas del exterior ya reprogramaron las conexiones internacionales con destino a Cochabamba, con el objetivo de evitar perjuicios mayores a los pasajeros que viajan hacia el departamento.