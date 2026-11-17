A más de dos meses de las explosiones registradas en el Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha, departamento de La Paz, las familias afectadas continúan esperando la reparación de sus viviendas, muchas de ellas con rajaduras y daños estructurales que se agravaron con las recientes lluvias.

El hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2026, cuando dos explosiones consecutivas en instalaciones militares dejaron un saldo de 14 personas fallecidas, 84 heridas y 720 viviendas con daños de distinta magnitud, según el relevamiento municipal difundido en septiembre.

Mientras los afectados denuncian la falta de asistencia, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5774, que autoriza una transferencia extraordinaria de Bs 5,5 millones para la reconstrucción y reparación de las viviendas afectadas.

Familias denuncian que todavía no reciben ayuda

Uno de los afectados es don Vidal, cuya vivienda de dos plantas presenta importantes rajaduras en sus paredes y problemas de humedad e inundaciones durante la temporada de lluvias.

El vecino aseguró que, desde las explosiones, buscó ayuda de diferentes autoridades, entre ellas ministros, el presidente, el vicepresidente y representantes del Legislativo, pero que hasta el momento no recibió una solución concreta.

“Hoy día ya somos 17 de noviembre, ya vamos a llegar al tercer mes y no nos están dando ninguna cobertura hasta el momento”, reclamó.

El afectado señaló que su manzano está compuesto por 16 viviendas dañadas y que en los alrededores existirían más de 300 inmuebles afectados por las ondas expansivas de las explosiones.

“Hasta el día de hoy no hay nada de ayuda, ni de parte del ministerio ni de parte del Gobierno”, manifestó.

También cuestionó que las familias todavía no cuenten con documentos que establezcan cuánto dinero se destinará para reparar cada inmueble.

Gobierno aprueba Bs 5,5 millones para reconstruir viviendas

En medio de los reclamos, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5774, que autoriza la transferencia extraordinaria de Bs 5,5 millones del Ministerio de Defensa a E-Vivienda, destinados exclusivamente a atender los inmuebles afectados por las explosiones del 4 de septiembre en Viacha.

La disposición establece que los recursos podrán utilizarse para:

Reconstrucción de viviendas afectadas.

Reparación de inmuebles dañados.

Reposición de elementos deteriorados.

Demoliciones técnicamente necesarias.

Restitución de instalaciones básicas.

El objetivo es atender los daños ocasionados por las explosiones y permitir que las familias puedan recuperar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas.