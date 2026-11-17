El presidente del Comité Cívico de Guayaramerín, Joaquín Velarde, exigió públicamente al presidente Rodrigo Paz y al ministro de Defensa el ingreso de las Fuerzas Armadas para patrullar esta localidad fronteriza del Beni, tras el acribillamiento de dos jóvenes la tarde de este martes 17 de noviembre.

El cívico denunció que la Policía Boliviana se encuentra rebasada ante la criminalidad y lamentó la falta de recursos operativos al señalar que "lamentablemente la logística que existe es muy precaria".

El ataque armado ocurrió poco antes de las 16:00 horas en inmediaciones de la Plaza de las Madres, a pocas horas de conmemorarse el aniversario departamental, cuando sujetos armados interceptaron a las víctimas que circulaban en una motocicleta y abrieron fuego hasta derribarlas sobre el pavimento.

Frente al dolor de los familiares que llegaron al lugar de los hechos, Velarde cuestionó a las autoridades señalando que: "¿Esperamos que suceda esto para que reaccionen? Creo que no".

El representante cívico instó a movilizar al personal castrense en la región fronteriza al recordar que "ahí tenemos cientos y miles de oficiales de la Armada Boliviana del Ejército para que puedan colaborar y ayudar a la Policía Boliviana".

Asimismo, advirtió sobre la gravedad de la inseguridad ciudadana que golpea a la población local sentenciando que "creo que este es el momento" para ejecutar esta medida de emergencia.

Efectivos policiales acordonaron la escena del crimen, colectaron varios casquillos de bala y procedieron al levantamiento legal de ambos cuerpos para su traslado a la morgue del Hospital General, donde se realizará la autopsia de ley.

Mientras la Policía y el Ministerio Público inician los operativos para identificar a los sicarios, Velarde afirmó que "nadie sabe quién fue; lamentablemente aquí parece que vivimos sin ley".