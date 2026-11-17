La audiencia de medidas cautelares del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y del exfiscal antinarcóticos Julio César Porras, lleva casi cuatro horas de desarrollo en la ciudad de La Paz, dentro de las investigaciones del denominado caso Roma.

La audiencia fue instalada pasadas las 15:00 de este martes 17 de noviembre y se desarrolla de manera virtual, mientras ambos investigados permanecen en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva para las dos exautoridades, imputadas por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Fiscalía pide recluir a Quezada en Patacamaya y a Porras en San Pedro

De acuerdo con la imputación formal, la Fiscalía solicitó que Aldo Quezada cumpla detención preventiva en el Centro de Custodia de Patacamaya, mientras que Julio César Porras sea enviado al penal de San Pedro, en La Paz.

El juez cautelar deberá evaluar los fundamentos del Ministerio Público y los argumentos de las defensas antes de emitir una resolución.

Hasta el momento del reporte, no se había conocido una determinación judicial sobre la situación jurídica de ambos investigados.

Investigan presunta red de protección al narcotráfico

El caso Roma busca esclarecer la posible existencia de una organización criminal que habría operado durante la gestión del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Entre las irregularidades investigadas se encuentran una presunta red de protección al narcotráfico y la posible manipulación del sistema informático del Ministerio Público.

La Fiscalía también informó que las investigaciones podrían ampliarse a otras personas e instituciones, en función de los elementos que se recolecten durante el proceso.