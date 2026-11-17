La Aduana Nacional informó este martes sobre la destitución de un funcionario de la Unidad de Coordinación Operativa Aduanera (UCOA), acusado de utilizar información confidencial obtenida durante el ejercicio de sus funciones para contactar a una denunciante y solicitarle una dádiva económica a cambio de agilizar un trámite.

De acuerdo con un comunicado institucional, el servidor público desempeñaba funciones en el área de recepción de denuncias y fue apartado de su cargo luego de que se identificaran elementos que lo vincularían con un presunto hecho de corrupción.

Aduana presenta pruebas contra el funcionario

La institución informó que cuenta con diferentes elementos probatorios relacionados con el caso, entre ellos grabaciones de audio, registros de mensajería instantánea y un código QR bancario a nombre del implicado.

Según la Aduana, estos elementos forman parte de los antecedentes que motivaron la intervención y posterior destitución del funcionario.

Presentan denuncia ante las autoridades competentes

Además de la destitución, la Aduana Nacional informó que presentó la denuncia correspondiente ante las instancias competentes para que se desarrollen las investigaciones y se determinen las responsabilidades conforme a ley.

La institución aseguró que mantiene una política de cero tolerancia contra la corrupción y reiteró su compromiso con la lucha contra el contrabando y la defraudación aduanera.