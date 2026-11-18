Habitantes de la calle Ballivián, en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra, alertan sobre la sustracción de más de veinte rejillas de drenaje pluvial que dejan profundos huecos expuestos en las esquinas y ya provocaron heridos de gravedad.

"La verdad que vienen y se las llevan en las noches y nos dejan fregados; hay personas que se lastiman, hay pequeños animales que se caen, entonces es preocupante", denunció un vecino del sector al pedir a la Alcaldía la restitución de los elementos faltantes.

Modus operandi captado en cámaras

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, antisociales y conductores aprovechan la oscuridad y la escasa vigilancia nocturna para retirar las estructuras metálicas y comercializarlas presuntamente como chatarra.

"En las cámaras de algunos vecinos se ve que llegaban tarde en la noche movilidades, especialmente esos taxis blancos, y sacaban las rejillas", relató una vecina de la zona.

Para advertir a los peatones sobre estas aberturas donde cabe una persona entera, los ciudadanos colocaron palos y desechos en las esquinas más críticas, mientras exigen mayor patrullaje policial.

"Por lo menos está así para evitar accidentes, porque sin la tapa de la alcantarilla en época de lluvia no se ven", explicó otro vecino tras recordar que hace pocos días un transeúnte cayó en uno de los desagües.