El Gobierno propuso a Giovanni Domingo Ortuño Camacho como nuevo embajador de Bolivia ante Estados Unidos, mediante una nota oficial remitida al vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara Montaño.

El documento, fechado el 16 de noviembre de 2026 por el Ministerio de la Presidencia, señala que Ortuño fue propuesto para ejercer funciones diplomáticas en representación del Estado Plurinacional de Bolivia ante el país norteamericano, con sede en Washington D. C.

La propuesta fue enviada al Legislativo para que, por intermedio de Lara, sea remitida a la Cámara de Senadores, instancia que tiene la atribución constitucional de aprobar o rechazar los nombramientos de embajadores propuestos por el presidente del Estado.

Su postulación deberá pasar por la Cámara de Senadores

La comunicación gubernamental hace referencia al artículo 160, numeral 9, de la Constitución Política del Estado, que establece la competencia de la Cámara de Senadores para considerar las designaciones diplomáticas.

En ese sentido, la postulación de Giovanni Ortuño todavía debe cumplir el procedimiento legislativo correspondiente antes de concretarse su eventual designación como representante diplomático de Bolivia en Estados Unidos.

Gobierno también propone representantes para Uruguay y la OEA

En la misma nota, el Ejecutivo manifestó su conformidad con la propuesta de Mónica Teresa Ayala de Rojas para ocupar la Embajada de Bolivia en Uruguay.

Asimismo, planteó la designación de Guido Rodolfo Añez Moscoso como representante permanente del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Las tres propuestas fueron remitidas a la Asamblea Legislativa para su correspondiente tratamiento.