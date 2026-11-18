El presidente del Concejo Municipal de Shinahota, J. M. C. C., de 49 años, fue aprehendido en la madrugada de este martes en la zona de Chimboco, municipio de Sacaba, tras ser interceptado a bordo de un motorizado oficial de la Alcaldía mientras se encontraba bajo efectos del alcohol junto a otras dos personas.

El operativo policial rutinario se ejecutó aproximadamente a las 04:30 de la madrugada. Según informó el comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, los tres ocupantes presentaban aliento alcohólico y procedieron a intentar ocultar su identidad y la naturaleza oficial del vehículo.

Además de la autoridad edil, en el motorizado se encontraban: H. V. C. (38 años), quien conducía el vehículo; y un tercer ciudadano que inicialmente se identificó como David Condori Choque y manifestó ser ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas del Trópico; sin embargo, tras la verificación biométrica en el sistema del Segip, la Policía constató que su verdadera identidad corresponde a I. A. P.

Las investigaciones preliminares revelaron que el vehículo oficial no solo circulaba en horas de la madrugada con sus ocupantes en estado de ebriedad, sino que intentó pasar desapercibido al retirar los logos identificativos de la Alcaldía de Shinahota de los costados y tratar de borrar la placa de circulación de color amarillo que distingue a los motorizados estatales.

Ante el hallazgo flagrante, la Policía procedió a la aprehensión de los tres involucrados bajo lectura de sus derechos constitucionales y efectuó el secuestro del vehículo oficial, el cual fue trasladado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) con los precintos correspondientes.

Los detenidos permanecen en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, imputados formalmente por el delito de uso indebido de bienes del Estado. Hasta el momento, reportes desde la Felcc indican que ningún familiar o representante del Concejo Municipal se ha presentado en el lugar.

En las próximas horas, el caso será remitido por el Ministerio Público ante un juez cautelar para definir la situación jurídica de los tres implicados.