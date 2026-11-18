Más de 200 efectivos policiales y servidores públicos de la Alcaldía de El Alto fueron desplegados este martes en la zona de Senkata, distrito 8, para realizar operativos de control en bares, cantinas, licorerías y otros establecimientos, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad ciudadana.

El operativo se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre la Policía Boliviana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las subalcaldías y la Intendencia Municipal, con controles preventivos en diferentes sectores de la urbe alteña.

Controlarán bares, cantinas y expendios de bebidas alcohólicas

El comandante policial que participó en el operativo informó que los controles buscan garantizar la seguridad de los vecinos y verificar el funcionamiento de establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas.

“Vamos a hacer el control de bares, cantinas, expendio de bebidas alcohólicas, licorerías, restaurantes y todo en sí lo que amerita seguridad ciudadana”, manifestó.

La autoridad explicó que el despliegue contempla más de 200 efectivos policiales, además de personal municipal que acompaña las intervenciones.

Operativos llegarán a los 14 distritos de El Alto

Por su parte, el secretario municipal de Seguridad Ciudadana señaló que los controles forman parte de una estrategia de coordinación con el Comando Regional de la Policía y las diferentes subalcaldías.

Adelantó que este tipo de intervenciones se replicará en los 14 distritos de la ciudad, debido a la demanda de los vecinos para intensificar los controles frente a la inseguridad.

“Este tipo de trabajo se va a replicar en los 14 distritos. Hay una fuerte demanda de nuestros vecinos de que estos operativos se intensifiquen”, afirmó.

También inspeccionarán discotecas, lenocinios y alojamientos

Las autoridades anunciaron que los controles no estarán limitados a bares y cantinas, sino que también contemplarán discotecas, lenocinios, minicines y alojamientos.

El objetivo es prevenir delitos mediante intervenciones y verificaciones en establecimientos considerados sensibles en materia de seguridad ciudadana, especialmente durante las actividades de fin de año.